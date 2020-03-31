İl Sağlık Müdürlüğünden Erciyes Anadolu Holding'e teşekkür İl Sağlık Müdürlü Ali Ramazan Benli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle evlerine gitmeyip hastanede kalan personele kanepe yardımında bulunan Erciyes Anadolu Holding yetkililerine ve Vali Şehmus Günaydın'a teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlü Ali Ramazan Benli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle evlerine gitmeyip hastanede kalan personele kanepe yardımında bulunan Erciyes Anadolu Holding yetkililerine ve Vali Şehmus Günaydın'a teşekkür etti.

Benli, yaptığı açıklamada, Şehir Hastanesinde gecesini gündüzüne katarak mücadele eden doktorlara ve personele desteklerin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Doktorlarımıza ve personelimize bir destek de Sayın Valimiz Şehmus Günaydın öncülüğünde Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu'ndan geldi. Bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayarak, evlerine gidemeyen ve hastanede kalmak zorunda olan personelimiz için kanepe bağışında bulunan Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu'na şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA