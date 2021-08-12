İl Sağlık Müdürlüğünden Duyurulmuştur (Eczane Nöbet Değişikliği)
18. 09. 2021 Cumartesi günü saat 8: 00'den 19. 09. 2021 Pazar günü saat 8: 00'e kadar mevcut nöbetçi eczane olan Laçin Eczanesi yerine Yaşam Eczanesi'nin,24. 09.
18. 09. 2021 Cumartesi günü saat 8: 00'den 19. 09. 2021 Pazar günü saat 8: 00'e kadar mevcut nöbetçi eczane olan Laçin Eczanesi yerine Yaşam Eczanesi'nin,
24. 09. 2021 Cuma günü 18: 00 - 24: 00 saatleri arasında mevcut nöbetçi eczane olan Laçin Eczanesi yerine Yaşam Eczanesi'nin nöbetçi olması uygun görülmüştür.
Kaynak: Habermetre