İl Sağlık Müdürlüğünden Duyurulmuştur (Eczane Nöbet Değişikliği)
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İl Sağlık Müdürlüğünden Duyurulmuştur (Eczane Nöbet Değişikliği)

İl Sağlık Müdürlüğünden Duyurulmuştur (Eczane Nöbet Değişikliği)
Habermetre - Haberler | Toplum

18. 09. 2021 Cumartesi günü saat 8: 00'den 19. 09. 2021 Pazar günü saat 8: 00'e kadar mevcut nöbetçi eczane olan Laçin Eczanesi yerine Yaşam Eczanesi'nin,24. 09.

18. 09. 2021 Cumartesi günü saat 8: 00'den 19. 09. 2021 Pazar günü saat 8: 00'e kadar mevcut nöbetçi eczane olan Laçin Eczanesi yerine Yaşam Eczanesi'nin,

24. 09. 2021 Cuma günü 18: 00 - 24: 00 saatleri arasında mevcut nöbetçi eczane olan Laçin Eczanesi yerine Yaşam Eczanesi'nin nöbetçi olması uygun görülmüştür.

Kaynak: Habermetre

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