İl Sağlık Müdürlüğünden Duyurulmuştur (Eczane Nöbet Değişikliği)

18. 09. 2021 Cumartesi günü saat 8: 00'den 19. 09. 2021 Pazar günü saat 8: 00'e kadar mevcut nöbetçi eczane olan Laçin Eczanesi yerine Yaşam Eczanesi'nin,24. 09.