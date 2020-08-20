İl Sağlık Müdürlüğü'nden vatandaşlara 7 maddelik önemli uyarı Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, "COVİD-19 ile Mücadelemiz Devam Ediyor" duyurusu yaparak, PRC testi yaptıranlar için 7 önemli uyarıda bulundu.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, "COVİD-19 ile Mücadelemiz Devam Ediyor" duyurusu yaparak, PRC testi yaptıranlar için 7 önemli uyarıda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, "Ülkemiz Covid-19 la mücadelesine sahada aktif bir biçimde devam ederken, bir taraftan da vatandaşların bu mücadeleden başarıyla çıkması adına uyarılar devam ediyor" ifadesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan bu uyarılar kapsamında, Ateş, Öksürük, Nefes Darlığı, Kas-Eklem Ağrıları, Bulantı, İshal, Tat-Koku Alamama gibi belirtileri olan vatandaşlarımızın PCR Testi yaptırmaları gerektiği bildirildi" denilerek PRC testi yaptıranlar için 7 önemli madde şu şekilde sıralandı:

1-Numune sonucunuz çıkana kadar evde kalmanız, işe ya da başkalarının bulunduğu alanlara gitmeyiniz.

2. Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda başka kişi/kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde mutlaka tıbbi (cerrahi) maske takmalısınız.

3. Evde bulunduğunuz süre boyunca bahsedilen belirtilerde kötüleşme olur ya da nefes darlığınız ortaya çıkarsa 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayınız.

4. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için numune alınan kişi ya da kişilerin mümkünse farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada maske takarak ve en az 2 metre fiziksel mesafeyi koruyarak oturmalı, maske nemlenmesi durumunda yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

5. Evinize kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyiniz.

6. Çalışan iseniz sizden numune isteyen hekimden izolasyon önlemlerini içeren dokümanı isteyiniz ve iş yerinizde bu kurallara harfiyen riayet ediniz.

7. PCR testinizin negatif çıkması hastalığın %100 olmadığı anlamına gelmemekte olup normal yaşantınızda maske ve mesafe kurallarına uyunuz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA