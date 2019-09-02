İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'Telsiz' açıklaması

02.09.2019 17:24

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bir gazetede yayınlanan 'Devletin Telsizleri Bit Pazarında' başlıklı habere ilişkin gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılacağı bildirildi.



Kayser İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:



"İlimizde yayın yapan yerel bir gazetede yer alan ve "Devletin Telsizleri Bit Pazarında" başlığıyla yayınlanan haberde; İl Sağlık Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı olan ve dijital sisteme geçilmesiyle depolara kaldırılan eski analog telsizlerin, depolardan kaybolduğu ve kaybolan telsizlerin bit pazarında satıldığı iddiaları üzerine Kamuoyu Açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Söz konusu haberde yer alan iddialarla ilgili olarak Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, konunun takipçisi olduğumuzu, gerek görülmesi halinde yasal işlem başlatılacağını Kamuoyuna saygıyla duyururuz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA