İl Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs Uyarısı
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İl Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs Uyarısı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü "Yaşayandan Uyarılar" adıyla Korona testi pozitif çıkan Neslihan B. isimli hastane çalışanının vatandaşlara mesajını paylaşarak vatandaşların tedbirlere uyması ve maske takmasının önemine dikkat çekildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs Uyarısı
08.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:22

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü "Yaşayandan Uyarılar" adıyla Korona testi pozitif çıkan Neslihan B. isimli hastane çalışanının vatandaşlara mesajını paylaşarak vatandaşların tedbirlere uyması ve maske takmasının önemine dikkat çekildi.

14 yıldır hastane çalışanı olarak görev yapan ve korona testi pozitif çıkan Neslihan B., yaşadıklarını anlatarak herkesin birbirine karşı dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Yaşayandan Uyarılar" adıyla yapılan paylaşımda Neslihan hemşirenin mesajına yer verildi. Neslihan B. mesajında "14 yıldır hastanede çalışıyorum. 5 ay evimden işime, işimden evime gidip geldim. Tedbirlere dikkat ettim ama sadece benim dikkatim yetmedi. Pozitif çıktım. Şimdi tedavim evde devam ediyor. 3 gündür yatıyorum. Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum. Dikkat etsin herkes, sinsi bir virüs bu" ifadelerine yer verdi.

"Birliğe ihtiyacımız var"

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda da herkesin birbirine karşı sorumlu olduğu hatırlatılırken "Maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak hepimizi Korona virüsten korur. Sağlığımız için kuralları ve uyarıları lütfen dikkate alalım. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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