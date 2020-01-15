İl Sağlık Müdürlüğü'nde istişare toplantısı düzenlendi

15.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:59

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yöneticilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.



Erzurum'da sunulmakta olan ve sunulması planlanan tıbbi tanı ve tedavi hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve ulaşılabilir olması için istişare toplantısı düzenlenerek sunulan sağlık hizmeti konularında fikir alış verişinde değerlendirmeler yapıldı.



Üniversite Hastanesi ve yakın bir zamanda açılışı yapılacak olan Şehir Hastanesi arasındaki işbirliğinin artırılarak devam ettirilmesi kararlaştırılan toplantı sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin, yapılan toplantıda alınan kararların işleyişinin değerlendirilmesi ve yeni işbirliği sahalarının belirlenmesi amacıyla bu tür toplantıların 3 ayda bir rutin halde yapılması hususunda mutabakata varıldığını belirttiler.



Amaçlarının Erzurum'da daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek olduğunu belirten Dr.Gürsel Bedir, bu bağlamda planlamalarının devam ettiğini söyleyip, değerli hizmetlerinden dolayı hem Bölge Eğitim Hastanesi ve Üniversite Hastanesi yöneticilerine hem de diğer Sağlık Bakanlığı hastanelerinin Başhekimlerine ayrı ayrı teşekkür edip uyumlu bir halde çalışmalarının devam edeceğini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA