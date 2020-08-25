İl Sağlık Müdürlüğü Kovid-19 test sonucu bekleyenleri uyardı
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İl Sağlık Müdürlüğü Kovid-19 test sonucu bekleyenleri uyardı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıranların, sonuç çıkana kadar dikkat etmeleri gereken kuralları bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Kovid-19 test sonucu bekleyenleri uyardı
25.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:58

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıranların, sonuç çıkana kadar dikkat

etmeleri gereken kuralları bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, numune sonucu çıkana kadar evde kalınması gerektiği ve işe ya da başkalarının bulunduğu alanlara gidilmemesi gerektiği belirtildi.

Gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda başka kişi ya da kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde mutlaka tıbbi maske takmalısınız. Evde bulunduğunuz süre boyunca bahsedilen belirtilerde kötüleşme olur ya da nefes darlığınız ortaya çıkarsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için numune alınan kişi ya da kişilerin mümkünse farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada maske takarak ve en az 2 metre fiziksel mesafeyi koruyarak oturmalı, maske nemlenmesi durumunda yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Evinize kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyiniz. PCR testinizin negatif çıkması durumunda, hastalığa karşı normal yaşantınızda maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyunuz. PCR testinizin pozitif çıkması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evde ziyaret edileceksiniz, lütfen evden ayrılmayınız."

Kaynak: AA

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