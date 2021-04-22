İl Sağlık Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı vatandaşları uyardı

Edirne Sağlık Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili vatandaşları uyardı.

Edirne Sağlık Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili vatandaşları uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, hastalığın keneler tarafından taşınan Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluştuğu belirtildi.

Hastalığın, ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabildiği ve hastalığın başlıca bulaştırıcısı olan kenelerin aktifleştiği dönemden başlayarak Türkiye'de bahar ve yaz aylarında görüldüğü ifade edildi.

Hastalığa karşı dikkatli olunması vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.

Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile çıkarmalıdır. Kene tutunan kişiler, kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar