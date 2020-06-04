İl Sağlık Müdürlüğü: "Kayseri Tabip Odası'nın açıkladığı korona virüs vakaları gerçeği yansıtmıyor"
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri Tabip Odası'nın dün açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
04.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:25
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri Tabip Odası'nın dün açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"03.06.2020 tarihinde Kayseri Tabip Odası tarafından şehrimizdeki korona virüs vakaları ile ilgili yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi açıklamalar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi kamuyouna saygıyla duyurulur." - KAYSERİ
Kaynak: İHA