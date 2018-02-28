İl Sağlık Müdürlüğü Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Uyarıda Bulundu

İl Sağlık Müdürlüğü, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; bugün itibariyle ilimizde kuvvetli rüzgar olacağı uyarısı yapılmıştır. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice (40-60 Km/Sa) eseceği beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda zehirlenme olaylarında artış görüldüğünden lodoslu havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmelidir." - KAYSERİ