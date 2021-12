İl Risk Azaltma Planı Lansman Toplantısı Vali Karadeniz Başkanlığında Yapıldı

İlimizdeki afet risklerini tanımlamaya ve riskleri azaltmaya yönelik hedef, strateji ve eylemleri belirleyen İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz'in katılımıyla yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Lale Kültür Salonunda düzenlenen Lansman Toplantısına Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İbrahim Sungur, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AFAD İl Müdürü Güray Karakaya, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, dünya var oldukça afetlerin olacağına dikkat çekerek; "Ülkemiz, bulunduğu konum itibari ile afetlere maruz kalan ülkelerden birisi. İlimizde bu risklerden fazlasıyla payını almış. Yani deprem, sel, orman yangını, kaya düşmesi gibi birçok afet riski ilimizde de mevcut ve biz bunların her an olabileceğini bilerek hareket etmek durumundayız. Bugüne kadar özellikle afet sonrası yapılan çalışmalar konusunda bana göre ülkemiz dünyaya örnek olacak seviyede. Özellikle hızlı müdahale, mümkün olduğu kadar canlı kurtarma ve mal kayıplarını daha sonraki süreçte telafi etme anlamında gerçekten çok güzel çalışmalarımız var. İlimizde de daha önce Akhisar'da yaşanan depremle ilgili yaralar şu an itibari ile sarılmıştır diyebiliriz. Son olarak da Kırkağaç ilçemize bağlı Karakurt Mahallemizde deprem konutlarının anahtarları hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

Yaşanan afetler sonrasında yapılan çalışmalarda olduğu gibi afet risklerini azaltma konusunda da başarılı olmak gerektiğini ifade eden Vali Karadeniz, "Eğer biz afet sonrasında başarılı olabiliyorsak inanıyorum ki millet olarak aynı disiplinli çalışmayla diğer konularda da aynı başarıyı gösterebiliriz. Afet olmadan önce de başarılı bir şekilde onu önlemek, can ve mal kayıplarının oluşmasını en aza indirmek bizim elimizde. İşte afet risk azaltma planı bize bu hedefi gösteren bir çalışma. Burada 300'den fazla kişinin katılımıyla hazırlanmış ilimizin adeta afet yönünden fotoğrafını çeken bir çalışma yapıldı. Bu çalışma birçok kamu kuruluşumuz, üniversitemiz, yerel yönetimlerimiz, sivil kuruluşlarımızın ortak çalışması olarak yapıldı. Dolayısıyla aslında başta yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza bundan sonraki çalışmalarında rehberlik edecek bir belge. Tüm faaliyetlerimizde, planlamalarımızda bu belgeyi az da olsa alarak iyi yaparsak bundan sonraki afetleri ilimiz daha az acıyla atlatacak veya can kayıplarının tamamını belki de önleyecek duruma gelebileceğiz. Bu plan şu anda basılı bir kitap haline getirildi ama orada kalmaması gerekiyor. Hayatımıza, çalışmalarımızın içine mutlaka yansıtılması gerekiyor. Bu toplantımızın gayesi de o kitabı sizlere tanıtmaktan ziyade içindeki bilgilerin, verilerin bundan sonraki projelerimizde mutlaka dikkate alınmasını sağlamak. İl Afet Risk Azaltma Planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor; hepinize afetsiz günler diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AFAD tarafından yürütülen projeler hakkında kısa bilgilerin verildiği, tanıtım videolarının izlendiği toplantıda, İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP) hazırlanış süreci ve içeriği hakkında bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planının Manisa AFAD İl Müdürlüğünce; MCBÜ ve DEÜ eğitim görevlilerinden oluşan 13 kişilik Destek Kurulu, 70 Kurum/Kuruluş/STK/Özel Sektör çalışanı olmak üzere 322 personelden oluşan Teknik Çalışma Grubu ile birlikte hazırlandığı bilgisi verildi.

İl Afet Risk Azaltma Planına göre tüm paydaşlarla birlikte belirlenen, ilimizde en çok etkili olan 6 afet türünde ( Deprem, Sel/Su Taşkını, Kütle Hareketleri, Yangın, Meteorolojik Afetler, Maden ve Endüstriyel Kazalar) GZFT analizleri yapılmış, İlimizdeki afet tehlike kaynaklarını belirlemek, afet risklerini ve etkilerini azaltacak önlemleri almak suretiyle kayıpları en aza indirmek, diğer tüm paydaşlarla birlikte koordineli bir şekilde ilimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek için 2022-2026 döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen, 13 hedef ve 182 eylem belirlendi.

İRAP tanıtım sunumunun ardından Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından eğitimlerini tamamlayarak Destek AFAD Gönüllüsü olanlara kimlik kartları ve 2021 yılında ülkemizde meydana gelen, orman yangınları ve sel felaketlerinde görev alanlara İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerinin takdimi gerçekleştirildi.

