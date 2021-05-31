İl Protokolünden Kitap Bağışı Kampanyasına Tam Destek
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İl Protokolünden Kitap Bağışı Kampanyasına Tam Destek

İl Protokolünden Kitap Bağışı Kampanyasına Tam Destek
Habermetre - Haberler | Toplum

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında 16 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek olan Kitap Bağışı Kampanyası Karabük Adliyesi bahçesinde düzenlenen etkinlikle başladı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında 16 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek olan Kitap Bağışı Kampanyası Karabük Adliyesi bahçesinde düzenlenen etkinlikle başladı.

Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmelerini amaçlayan kampanyanın açılış etkinliğine Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile kurum müdürleri katıldı.

Yaptığı ilk kitap bağışı ile kampanya sürecini başlatan Vali Fuat Gürel, "Özellikle kader mahkümu diyebileceğimiz arkadaşlarımızın Cezaevinde bulunduğu süre içerisinde hem vakit geçirmek hem de kitap okuyarak bilgilenmek adına böyle bir kampanya düzenlenmesi gerçekten önemli. Bizlerde küçük bir destek vermek adına buradayız, ama biliyoruz ki vatandaşlarımız kitap bağışında çok hayırseverdir ve destekçidir. Kitap Kampanyasının hayırlı olmasını diliyorum, inşallah kısa sürede kampanya amacına ulaşır. "diye konuştu.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan duanın ardından Vali Gürel ve İl Protokolü kitap bağışında bulunarak kampanyaya destek verdiler.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız Karabük Adliye Sarayında 16 Haziran 2021 tarihine kadar açık olacak olan standa gelerek kitap bağışında bulunabilecekler.

Kaynak: Habermetre

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