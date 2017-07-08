- İl protokolünden Karabükspor'a moral ziyareti

Karabük Valisi Çeber'den Karabüksporlu futbolculara baklava ve lokum ikramı



KARABÜK - Karabük Valisi Kemal Çeber, Bolu'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'u ziyaret etti.

Bolu Valisi Aydın Baruş'un da eşlik ettiği ziyarette, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağça ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar'da yer aldı.

Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılan heyet, daha sonra kırmızı-mavili takımın idmanını izledi. Heyet idman sonrası futbolculara baklava ve lokum ikram ederek sohbet etti.

Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ziyaretin kendileri için önemli bir motivasyon olduğunu kaydederek, vali, rektör ve diğer protokol üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.