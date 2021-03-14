İl protokolü sulama projelerini inceledi
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İl protokolü sulama projelerini inceledi

14.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:03
İl protokolü sulama projelerini inceledi

AK Parti Adıyaman milletvekilleriyle beraberindeki il protokolü sulama projelerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Adıyaman milletvekilleriyle beraberindeki il protokolü sulama projelerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, DSİ Bölge Müdürü Sadullah Seven ve DSİ Şube Müdürü Emin Ertürk'le birlikte topraklara can suyu olacak Gömükan Barajı ile Akçalı 1 ve Akçalı 2 gölet inşaatlarını inceledi.

İnşaat çalışmaları devam eden Gömükan Barajının tamamlanmasıyla birlikte 73 bin dönüm toprak suyun bereketine kavuşurken, Akçalı 1 ve 2 Göletleri ile de 6 bin 900 dekar arazi sulanmış olacak.

Vali Mahmut Çuhadar ve milletvekilleri, barajın genel görüntüsüne hakim bir yerden, baraj gövdesini ve çalışmaları izleyerek, yapımı devam eden Gömükan Barajı ve Akçalı Göletleri inşaatının son durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili DSİ Bölge Müdürü Sadullah Seven ve yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.

Adıyaman'ın sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacak olan sulama projelerinin tamamlanmasıyla birlikte bu topraklara bereket geleceğini ve ilin sosyo ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacağını belirten Vali Mahmut Çuhadar ve milletvekilleri, "İnşaat çalışmaları devam eden Gömükan ve Koçali Barajı ile devam eden diğer sulama projelerin tamamen hayata geçirilmesiyle birlikte ilimizde ürün deseni sayısı artacak ve tarıma dayalı sanayide önemli gelişmeler yaşanacaktır. Böylece kuru ve geleneksel tarımdan, sulu ve modern tarıma geçiş üretim artışıyla kalmayacak, bölgeler arası gelişmişlik farkı en aza indirilerek, kırsal alanda verimlilik ve istihdam imkanları oluşturarak ekonomik ve sosyal kalkınmanın ivmesi artırılmış olacaktır. İnşallah arzu ettiğimiz sürede ve şekilde bu sulama projelerini bitirir ve milletimizin hizmetine sunarız" diye konuştu. - ADIYAMAN

İl protokolü sulama projelerini inceledi
İl protokolü sulama projelerini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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