İl protokolü maske denetimi yaptı
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İl protokolü maske denetimi yaptı

İçişleri Bakanlığının 81 Valiliğine gönderdiği 'Korona virüs denetimleri' genelgesi kapsamında ülke genelinde yapılan kapsamlı denetimler Adıyaman'da da gerçekleştirildi.

İl protokolü maske denetimi yaptı
17.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:57

İçişleri Bakanlığının 81 Valiliğine gönderdiği 'Korona virüs denetimleri' genelgesi kapsamında ülke genelinde yapılan kapsamlı denetimler Adıyaman'da da gerçekleştirildi.

Adıyaman il genelinde gerçekleşen geniş çaplı denetimlere çok sayıda ekibin yanı sıra Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder katıldı. Denetimlerde il protokolü cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske takmaları konusunda uyararak virüse karşı dikkatli olmalarını istedi. Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki il protokolü aynı zamanda esnafları da tek tek gezerek maske kontrolünden bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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