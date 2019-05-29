İl protokolü Büyükşehir Belediyesi'nin iftarında buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi verdiği iftar daveti ile il protokolünü bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ev sahipliğindeki iftara il protokolünün dışında, kaymakamlar, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve ilçe belediye başkanları da katılım sağladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda akşam ezanının okunmasıyla tutulan oruçlar bozuldu. Yenen yemeğin ardından dualar edildi. İftara katılanlarla tek tek ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Allah hepimize bayrama ulaşmayı nasip etsin

İl Protokolüne düzenlenen iftar programında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Başı ibadet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan kurtuluş olan Ramazan Ayı'nın son günlerini idrak ediyoruz. Allah hepimize birlik ve beraberlik içerisinde bayrama ulaşmayı nasip etsin. Herkesin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap yılmaz ev sahipliğindeki iftara Vali Vekili Şükrü Kara, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA