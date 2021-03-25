İl protokolü 7.2 şiddetinde deprem yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İl protokolü 7.2 şiddetinde deprem yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İl protokolü 7.2 şiddetinde deprem yaşadı

Adıyaman'a gelen deprem simülasyon tırını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki il protokolüne 7.2 şiddetinde deprem yaşatıldı.

Adıyaman'a gelen deprem simülasyon tırını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki il protokolüne 7.2 şiddetinde deprem yaşatıldı.

Adıyaman merkez eski valilik bahçesine konuşlandırılan mobil deprem simülasyon tırını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Çevre ve Şehircilik Müdürü Kadir Kandemir ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, burada AFAD görevlilerinden bilgi aldı.

İl protokolü, AFAD görevlilerinden deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekilleriyle ilgili uygulamalı olarak bilgiler aldı.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet daha sonra deprem simülasyon tırında uygulanan 7.2 şiddetindeki Van depreminin canlandırmasını yaşadı. Vali Çuhadar ve beraberindekiler deprem sırasında masaların altına girerek sarsıntının geçmesini bekledi.

Kısa süreli eğitim sonrası AFAD Uzmanları tarafından Vali Mahmut Çuhadar'a ve beraberindeki heyete deprem çantası takdim edildi. - ADIYAMAN

İl protokolü 7.2 şiddetinde deprem yaşadı
İl protokolü 7.2 şiddetinde deprem yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İl protokolü 7.2 şiddetinde deprem yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 19:10:20. #1.15#
title