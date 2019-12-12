'Il Pirata' operası ile Sonya Yoncheva ve Javier Camarena Madrid'i büyüledi
Bellini'nin ilk dönem eserlerinden Il Pirata operası İspanya'nın başkenti Madrid'deki Teatro Real'de sahnelenmeye başladı.
12.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:15
Bellini'nin ilk dönem eserlerinden Il Pirata operası İspanya'nın başkenti Madrid'deki Teatro Real'de sahnelenmeye başladı. Korsan anlamına gelen Il Pirata'da Bulgar soprano Sonya Yoncheva ve Meksikalı tenör Javier Camarena sahneyi paylaşıyor.View on euronews
Kaynak: Euronews.com