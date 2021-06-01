İl Pandemi Toplantısı Vali Bilgin Başkanlığında Video Konferans Yöntemi ile Gerçekleşti…
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İl Pandemi Toplantısı Vali Bilgin Başkanlığında Video Konferans Yöntemi ile Gerçekleşti…

İl Pandemi Toplantısı Vali Bilgin Başkanlığında Video Konferans Yöntemi ile Gerçekleşti…
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İl Pandemi Toplantısı Vali BİLGİN başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleşti.

İl Pandemi Toplantısı Vali BİLGİN başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleşti…

Haziran ayı boyunca uygulanacak "Kademeli Normalleşme Sürecinin İkinci Etabı" ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" Genelgesi kapsamında İlimiz genelinde alınan Koronavirüs tedbirlerinin değerlendirildiği Pandemi toplantısı 01 Haziran 2021 Salı günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Vali BİLGİN başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Kademeli Normalleşme Sürecinin İkinci Etabındaki Uygulamalar ile ilimiz genelinde salgın hastalıkla ilgili alınan tedbirler ve ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

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