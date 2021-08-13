İl Pandemi Kurulu, Vali Hacıbektaşoğlu Başkanlığında Toplandı

Vali Hacıbektaşoğlu : "Aşı ile Toplumsal Bağışıklık Sağlanana Kadar, Bireysel Tedbirlerimizden Asla Taviz Vermeyelim.

Vali Hacıbektaşoğlu : "Aşı ile Toplumsal Bağışıklık Sağlanana Kadar, Bireysel Tedbirlerimizden Asla Taviz Vermeyelim. "

Pandemi sürecinde ilimizdeki vaka sayılarının azaltılması yönünde alınacak tedbirler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve dinamik denetim sürecinin görüşüldüğü, İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun başkanlığında ki Kovid-19 Pandemisinde, ilimizin durumu, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, dinamik denetim faaliyetleri, filyasyon çalışmaları ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Siirt Halk Sağlığı Hizmetleri başkanı Dr. Ömer Öz tarafından koronavirüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar, aşılama durumu ve salgın ile ilgili son güncel istatistiki verilere ilişkin sunum yapıldı.

Yapılan sunumun ardından kurul üyelerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, 'Salgınla mücadelede, bireysel tedbirlerin ve denetimlerin katı bir şekilde uygulanmaya devam edeceğiz. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar, bireysel tedbirlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. " dedi.

Salgınla mücadelede seferberlik halinde olduklarını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "31 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayımız, 974, 40 olduğuna dikkat çekerek, vaka sayılarının en yüksek olduğu il konumundayız. Bu durumu tersine çevirmenin tek yolu tam korunma ve aşıdır. Aşı olup toplumsal bağışıklık elde edene kadar tedbirlere katı bir şekilde uymaya devam edileceğini ifade etti.

Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan mutlak suretle uzak durmalarını, maskenin kurallara uygun bir şekilde takılmasını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin hayati derecede önemli olduğunu kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, tüm vatandaşları bir kaz daha aşı olmaya davet etti.

Bizleri salgından kurtaracak ve koruyacak en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Kentte başlatılan aşı seferberliği kapsamında Siirt, %56. 1'in üzerine çıkarak, ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesinden, yüksek risk seviyesine indi. Hedefimiz en geç Eylül ayının bir veya ikinci haftasında mavi kategoriye girmektir. Tüm çabamız, çalışmalarımız bu yöndedir. " Diye konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu, pandemi sürecinde mesai mevhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, gönüllülerimize, kanaat önderlerine, basın kuruluşlarına kısacası destek ve katkı sunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Resul Özdemir, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Aziz Halit Yılmaz, İlçe Kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre ve ilgili kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre