İl Pandemi Kurulu üyesi Doç. Dr. Erayman: Dalgalanmalar olabilir
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İl Pandemi Kurulu üyesi Doç. Dr. Erayman: Dalgalanmalar olabilir

İl Pandemi Kurulu üyesi Doç. Dr. Erayman: Dalgalanmalar olabilirKONYA'da koronavirüs vaka sayısının son günlerde artmasını değerlendiren İl Pandemi Kurulu üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, "Normalleşme süreci beklediğimiz şekilde gidiyor.

12.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:02

İl Pandemi Kurulu üyesi Doç. Dr. Erayman: Dalgalanmalar olabilir

KONYA'da koronavirüs vaka sayısının son günlerde artmasını değerlendiren İl Pandemi Kurulu üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, "Normalleşme süreci beklediğimiz şekilde gidiyor. İnşallah iniş trendindeyken, hafif dalgalanmalar olabilir. Sorun değil. Ulusal olarak vaka sayısının binin altında olmamız gayet iyi. Umarım bunu, kurallara uyarak başarılı bir şekilde atlatırız. Kesinlikle rehavete kapılmamız lazım." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme süreci yaşadığımız şu günlerde Konya'daki vaka sayısında artış olduğunu açıklamıştı. Kentteki vaka sayısının artmasının da alınan tedbir kapsamındaki kısıtlamalara uyulmayıp, ramazan ayı sonlarında yapılan toplu iftarlar ve Ramazan Bayramı sonrası gerçekleşen bayramlaşmaların olduğu öngörülüyor. İl Pandemi Kurulu üyesi olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. İbrahim Erayman, bu tip dalgalanmaların olabileceğini, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulması ve rehavete kapılınmaması gerektiğini söyledi. Erayman, şunları söyledi:

"Şimdi ramazan ayında ve bayramda tedbirler alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasına mümkün oldukça uyulmaya çalışıldı. Halkımızın büyük bir kısmı uyum gösterdi ama; uyum göstermeyende oldu. Tabi çok uzun süre insanlarımız evlerinde kaldı, birbirlerini göremedi ama, esas problem bundan sonra ne yapacağımız. Kısmen vaka artışları olabilir, bunlar beklediğimiz şeyler. Biz ülke olarak pik noktasını, tepe noktasını görmüş ve inmeye başlamış, ulusal verilere baktığımızda da günlük olarak binin altında rakamlar görüyoruz. Bu basamaklar önemli. Mesela vaka sayısındaki hedefimizi 500 görmek, 500 den sonra 200 görmek, sonra görmemek olacaktır. Çünkü birden sıfırı görmek mümkün değil. Bu dünyada da böyledir. Bu basamakları da iyi geçmek istiyorsak, kurallara uymalıyız maske, hijyen ve sosyal mesafeye devam etmeliyiz."

Maske, sosyal mesafe ve hijyenin hayat kurtarıcı olduğunu belirten Erayman, "Maske hayat kurtarıcı bir davranıştır. El yıkamak ve sosyal mesafede yine hayat kurtarıcı bir davranıştır. Kim için? Karşımızdaki insan için. Maske takmaz ve bu kurala uymazsak, örneğin 65 yaş üstü kişi kanser hastası olabilir ve yürümek için sokağa çıkmak isteyecektir. Onun özgürlük alanı kısıtlamış ve yaşamını riske atmış olursunuz. Başkalarının özgürlük ve yaşam hakkına saygı göstermeliyiz." dedi. Erayman, ülkemizde eylül ayından itibaren vaka sayısının yok denecek kadar en aza inebileceğini öngördüklerini söyledi. Erayman, "Normalleşme süreci beklediğimiz şekilde gidiyor. İnşallah iniş trendindeyken, hafif dalgalanmalar olabilir. Sorun değil. Ulusal olarak vaka sayısının binin altında olmamız gayet iyi. Umarım bunu, kurallara uyarak başarılı bir şekilde atlatırız. Kesinlikle rehavete kapılmamız lazım." dedi.

İl Pandemi Kurulu üyesi Doç. Dr. Erayman: Dalgalanmalar olabilir

Kaynak: DHA

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