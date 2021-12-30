İl Pandemi Kurulu'ndan tavsiye kararları

AYDIN (İHA) - Yeni yıla sayılı günler kalan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu toplantısında bir dizi tavsiye kararları alındı.

YİKOB toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu toplantısı ile ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Korona virüs salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında temizlik, maske, mesafe prensiplerinin 7-24 esasına göre süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması, ilimizde aşı oranlarının artırılması için gerekli duyarlılığın sağlanması, tüm kurul üyelerinin kurumlarında ve sosyal çevrelerinde aşının önemini vurgulaması, havaların soğuması nedeniyle kapalı alanlarda zorunluluk olmadıkça birlikte olunmaması, zorunlu durumlarda ise belirlenen kurallara uyulmasına özen gösterilmesi, kapalı yerlerde gerçekleştirilen toplantılar ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının genel kurul toplantılarında hastalığın yayılmasında etkili olan temasın önlenmesi için katılımcı sayısına uygun toplantı salonları planlanması ve toplantı süresinin asgari düzeyde tutulması,, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, rehber öğretmenler vasıtasıyla öğrencilerin, Covid 19 aşı farkındalığının artırılması ve aile hekimlerine yönlendirilmesinin sağlanması, kamu kurumlarının personellerinin aşı olma talepleri bulunduğunda kuruma aşı ekibi görevlendirilmesi konuları görüşülerek yukarıdaki hususların tavsiye edilmesine karar verilmiştir." - AYDIN