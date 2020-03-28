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İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi

Erzincan'da İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi.

28.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:47
İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi

Erzincan'da İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları uyarınca bugün Valilik Toplantı Salonunda; İl İdare Kurulu (kolluk birimleri ve ilgili yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla) ve İl Pandemi Kurulu Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında toplandı.

Vali Arslantaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare ve Pandemi Kurul toplantılarında Erzincan'da uygulanacak ek tedbirler masaya yatırıldı.

Valilik tarafından Erzincan'da alınan ek tedbirler şöyle sıralandı:

"Şehirlerarası seyahatler bundan böyle Valilik iznine bağlanmıştır. Şehirlerarası otobüs seferleri ve yolculukların seyahatleri bugün saat 17: 00'dan itibaren ilimizde oluşturulan Seyahat Kurulunun iznine tabi olarak yapılacaktır. Seyahat Kurulu otobüs terminalinde görev yapacak olup, yolculardan ağır hastalar ve refakatçileri, cenazesi olanlar, ikametgahı başka illerde olup ilimizde bulunanlar ve benzeri geçerli sebepleri olanlar için seyahat izin belgesi düzenlenecektir. Seyahat İzin Belgesinde; belgenin süresi, çıkış ve varış noktaları, yol güzergahı ve kimleri kapsadığı ayrıntılı olarak gösterilecektir. Şehirlerarası otobüslerde yolcu sayısı yarıya indirilmiş olarak uygulamaya devam edilecektir.

Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. İşverenlerin işçi çıkarılmaması koşuluyla kısa zamanlı çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacaktır. Kısa zamanlı çalışma Ödeneği ve esnek çalışma sistemi konularında alınan kararlar Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf Odaları vasıtasıyla özel işyerlerine duyurulacaktır.

Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine geçilecek ve ayakta yolcu alınmayacak şekilde düzenleme yapılacaktır.

İl ve ilçe merkezine yapılan dolmuş seferlerinin ilgili kooperatiflerce zaruret sefer sayısına indirilmesi ve İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelge hükümlerine uyulması, kapasitenin en fazla %50'sinin kullanılması, temas mesafeleri gözetilerek oturma düzeninin temin edilmesi sağlanacaktır. Konunun takibi ilgili kooperatif ve odalarca yapılacaktır.

Piknik alanları, ormanlar, mesire yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içinde bu alanlarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulmayacaktır.

Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır. 3'üncü Ordu Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın gerekli tedbirleri uygulaması sağlanacaktır.

Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

Pandemi Kurulumuz tarafından korona virüsle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 18 toplantıda alınan kararların uygulamasının takibi ve gerektiğinde yeni kararların alınması ve uygulanması sağlanacaktır.

Pazar yerlerinde tezgahların 5'er metre aralıklı ve çaprazlama kurulmasına yönelik tedbirler ve gerektiğinde pazarın geniş alana yayılması için sokak ilavesi düzenlemeleri yapılacaktır.

Eczanelerin çalışma saatleri Eczacılar Odası Başkanlığı tarafından düzenlenerek Sağlık Müdürlüğünün onayı ile uygulanacaktır.

İller arası her türlü ulaşım vasıtasıyla seyahat eden kişiler için şehir girişlerinde sağlık kontrolü yapılacak olup, hastalığa yönelik bir durumunun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle gözetim altına alınacaktır. Gözetim altına alınmayan vatandaşlar ise 14 gün süreyle evlerinde gözlem altında kalmaları hususu kendilerine ısrarla tembih edilecektir. Evlerinde 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken kişilerin kimlik, adres, ve iletişim bilgileri başta sağlık birimlerimiz olmak üzere köy/mahalle muhtarları ile paylaşılarak konunun kolluk birimlerimiz tarafından takip edilmesi sağlanacaktır." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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