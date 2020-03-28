İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Şahin Başkanlığında gerçekleştirildi Ankara İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirildi.

Ankara İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirildi.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde Covid-19 korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA