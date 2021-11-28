İl Pandemi Kurulu Kararı Karar No: 189

İçişleri Bakanlığı'nın bila tarih ve 19294 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 27. 11. 2021 günü saat: 09. 00'da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler, salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlenmektedir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nın 18513 sayılı Genelgesi ile 15. 11. 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak tedbirler belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığının 149-1647 sayılı yazısı ile salgının küresel seyrinde yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak olan tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bu doğrultuda; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla doğrudan seyahat edilmesine 27. 11. 2021 Cumartesi gününden itibaren izin verilmeyecektir. Bu nedenle 27. 11. 2021 Cumartesi gününden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm uçuşlar (ambulans, özel ve kargo uçuşları hariç) yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmuştur. Herhangi bir sebeple son 14 günde Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'de bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla Valiliğimizce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Bu şekilde karantinaya alınan kişilere 10. günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecektir. PCR test sonucunun pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda kişiler izolasyona alınacak ve 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda izolasyon tedbiri sonlandırılacaktır. İçişleri Bakanlığı'nın 18513 sayılı Genelgesi ile belirlenen ülkeye giriş tedbirleri bahse konu ülkeler (Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve) dışındaki ülkeler için aynı şekilde uygulanmaya devam edilecektir. Yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda Vali/Kaymakamlar ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi; Ayrıca Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 36745927 sayılı yazısına istinaden, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu doğrultuda; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 30048903 sayılı yazısı ile Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler arasında yer alan "Ders sürelerinin sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanması uygun olacaktır. " hükmü doğrultusunda bir ders saati süresinin ekli listede belirtilen Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 30 dakika, diğer 17 okulumuzda ise 35 dakika olarak uygulanması, kararlaştırılmıştır. İşbu karar oy birliği ile alınmıştır. Okul listesine ulaşmak için tıklayınız.

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