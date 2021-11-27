İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-60)

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler, salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 13. 11. 2021 tarih 18513 sayılı genelgesi ve 14. 11. 2021tarih 59 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 15. 11. 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak tedbirler belirlenmiştir Sağlık Bakanlığının 26. 11. 2021 tarih ve 149-1647 yazısı ile salgının küresel seyrinde yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak olan tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. İçişleri Bakanlığının 27. 11. 2021 tarih 19294 sayılı genelgesi doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak olan tedbirler 27 Kasım 2021 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıda düzenlenmiştir.

1. Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla doğrudan seyahat edilmesine 27. 11. 2021 Cumartesi gününden itibaren izin verilmeyecektir. Bu nedenle 27. 11. 2021 Cumartesi gününden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm uçuşlar (ambulans, özel ve kargo uçuşları hariç) yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmuştur.

2. Herhangi bir sebeple son 14 günde Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'de bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla Valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır.

Bu şekilde karantinaya alınan kişilere 10. günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecektir. PCR test sonucunun pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda kişiler izolasyona alınacak ve 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda izolasyon tedbiri sonlandırılacaktır.

3. 13. 11. 2021 tarih ve 18513 sayılı İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirlenen ülkeye giriş tedbirleri bahse konu ülkeler (Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve) dışındaki ülkeler için aynı şekilde uygulanmaya devam edilecektir.

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, Kararın İl Genelinde uygulanmasına ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kendilerini ilgilendiren bir değişiklik olmaması halinde tekrar karar alınmamasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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