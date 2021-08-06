İl Pandemi Kurulu Kararı Karar No: 183 Karar Tarihi: 06.08.2021

T. C.TEKİRDAĞ VALİLİĞİKarar No : 183Karar Tarihi : 06. 08. 2021TEKİRDAĞ İL PANDEMİ KURULU KARARIİçişleri Bakanlığı'nın 05. 08. 2021 tarih ve 12593 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 06. 08.

T. C.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

Karar No : 183

Karar Tarihi : 06. 08. 2021

TEKİRDAĞ İL PANDEMİ KURULU KARARI

İçişleri Bakanlığı'nın 05. 08. 2021 tarih ve 12593 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 06. 08. 2021 günü saat: 15. 00'da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Covid-19 salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 10582 sayılı Genelgesi ile alınan tedbirler kapsamında, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Afganistan veya Pakistan'dan ülkemize gelen kişilere yönelik 10 günlük zorunlu karantina uygulaması getirilmiş ve bu karantina süresinin Valilik tarafından belirlenen karantina otellerinde ücreti mukabilinde geçirilmesine karar verilmiştir.

Gelinen aşamada Afganistan veya Pakistan'dan havayolu ile ülkemize gelen bazı kişi gruplarına yönelik karantina uygulamasında 5 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

Afganistan veya Pakistan vatandaşı olup yükseköğretim amacı ile ülkemize gelen öğrencilere uygulanacak karantina koşulları: Ülkemizde yükseköğretime devam eden Afganistanlı veya Pakistanlı üniversite öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda zorunlu karantinaya tabi olacak ve bu durumdaki öğrenciler ücreti mukabilinde otel karantinasından muaf tutulacaklardır. Belirtilen grupta yer alan kişiler, ülkemize girişlerini müteakip İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdunda, Ankara'da ise Tahsin Banguoğlu KYK Yurdunda İçişleri Bakanlığı'nın 10582 sayılı Genelgesi ile öngörülen sürelerde karantinaya tabi tutulacaklardır. Belirtilen grupta yer alan kişilerin havayolu ile seyahatlerinde ülkemizde yükseköğretim gördüklerine ilişkin geçerli öğrenci kimlik belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla ücreti ödenmiş otel rezervasyonu şartı aranmayacaktır. Bahsi geçen KYK yurtlarında karantinaya alınacak olan belirtilen grupta yer alan kişilerin iaşe ve ibate ihtiyaçları kurumunca karşılanacaktır. İlimizde bulunan üniversitede öğrenim gören Afganistanlı veya Pakistanlı öğrenciler ancak İstanbul veya Ankara'da bulunan KYK yurtlarındaki karantina sürelerinin bitimini müteakip kayıtlı oldukları üniversitelerin bulunduğu illere seyahat edebilecektir. Ülkemizde yükseköğretime devam eden Afganistanlı veya Pakistanlı üniversite öğrencilerine yönelik işbu İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile getirilen ücreti mukabilinde otel karantinasından muafiyet ve KYK yurtlarında zorunlu karantinaya alınma uygulamaları 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olup bu tarihten sonra ülkemize giriş yapan belirtilen grupta yer alan kişiler İçişleri Bakanlığı'nın 10582 sayılı Genelgesinde yer alan genel esaslara tabi olacaklardır.

Ülkemizde ikamet veya çalışma izni olan Afganistanlı veya Pakistanlılara uygulanacak karantina koşulları: Belirtilen grupta yer alan kişiler İçişleri Bakanlığı'nın 10582 sayılı Genelgesinde öngörülen ücreti mukabilinde otel karantinasından muaf tutulacak olup karantina sürelerini ikametlerinde geçireceklerdir. Belirtilen grupta yer alan kişilerin havayolu ile seyahatlerinde ülkemizde geçerli ikamet veya çalışma belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla ücreti ödenmiş otel rezervasyonu şartı aranmayacaktır. Belirtilen grupta yer alan kişilerden ikamet adresleri ve ülkeye ilk giriş noktaları İstanbul veya Ankara dışında olanların ikametlerine gidişlerine sadece özel araçla müsaade edilecek olup yurt içi uçuş yapmalarına veya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.

Afganistan veya Pakistan'dan gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanacak karantina koşulları: Afganistan veya Pakistan'dan gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İçişleri Bakanlığı'nın 10582 sayılı Genelgesinde öngörülen ücreti mukabilinde otel karantinasından muaf tutulacaklardır. Belirtilen grupta yer alan kişiler ülkeye girişlerini müteakip İçişleri Bakanlığı'nın 10582 sayılı Genelgesi ile öngörülen karantina süreçlerini ikametlerinde geçireceklerdir. Belirtilen grupta yer alan kişilerden ikamet adresleri ve ülkeye ilk giriş noktaları İstanbul veya Ankara dışında olanların ikametlerine gidişlerine sadece özel araçla müsaade edilecek olup yurt içi uçuş yapmalarına veya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.

Yukarıda alınan karar doğrultusunda Vali/Kaymakamlar ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi;

İşbu karar oy birliği ile alınmıştır.

Kaynak: Habermetre