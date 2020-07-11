İl Özel İdaresinden içme suyu çalışması
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İl Özel İdaresinden içme suyu çalışması

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, ilçe bazlı çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

İl Özel İdaresinden içme suyu çalışması
11.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:21

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, ilçe bazlı çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Genel Sekreter Uzun, merkeze bağlı Ortaca köyü Merkez Mahallesi'nde devam eden içme suyu şebeke değişimi ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Uzun, Merkez Mahallesi'nde içme suyu şebekesini yenilediklerini söyledi.

Kolektör sistemi ile evlere dağıtımın sağlandığını belirten Uzun, "Bunun yanında kanalizasyon sistemi yapıldı. Bu çalışmaları yaparken devlet millet dayanışmasının en güzel örneğini de görüyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte çalışarak bu hizmetleri yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Uzun, ilçelerin genelinde çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Yol, ulaşım, yatırım, inşaat, su ve kanal ile tarımsal hizmetler alanında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yaz sezonu boyunca özverili bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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