İl Özel İdaresi Personelinden Kan Bağışı

Sivas İl Özel İdaresi personelleri Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağışı kampanyasına destek oldu.



Kızılay tarafından İl Özel İdaresi ana binasında gerçekleştirilen gönüllü kan verme işlemi sonrası bağışlanan kanlar ünite halinde Kızılay yetkililerine teslim edildi.



İl Genel Meclisi salonu önünde kurulan stantlarda kan veren idare çalışanlarından Mahmut Yıldız,"Herkesin kan vermesi gerektiğine inanıyorum. Kanımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştıktan sonra Kızılay tarafından gönderilen kısa mesajlar bizleri çok duygulandırıyor. İhtiyacı olanlara bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsak ne mutlu." dedi. - SİVAS