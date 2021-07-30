İl Özel İdaresi'nin üst yapı çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Özel İdaresi'nin üst yapı çalışmaları sürüyor

İl Özel İdaresi'nin üst yapı çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından 8 köy yolunda sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından 8 köy yolunda sıcak asfalt çalışması yapıldı.

İl Özel İdaresi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sıcak asfalt serimi çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Özel İdaresi ekipleri sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Emirdağ'da süren çalışmalar kapsamında Çaykışla-Demircili-Eskiköy-Güveçci-Karacalar-Soğukkuyu-Türkmen ve Yavuz köylerini ilçe merkezine bağlayan yola sıcak asfalt serimi yapıldı. Ekiplerimiz 8 köy yolunu sıcak asfaltla buluşturdu. Köy yollarında yapılan sıcak asfaltlamayla halkımıza konforlu ulaşım sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarını paylaştı Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarını paylaştı Açıklaması
Bakan Koca, toplam yapılan aşı dozu sayısının 71 milyonu geçtiğini bildirdi
Bakan Koca, toplam yapılan aşı dozu sayısının 71 milyonu geçtiğini bildirdi
Son dakika haberleri: Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü
Son dakika haberleri: Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Buse Varol Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Eda Erdem Metin Oktay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İl Özel İdaresi'nin üst yapı çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:23:34. #1.15#

title