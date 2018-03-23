İl Özel İdaresi Köy Konaklarını Yeniliyor

Sivas İl Özel İdaresi, köylerdeki konakları yenileme çalışması başlattı.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, taşınmaz kültür varlıklarının korunması, onarılması ve eski yapılara benzer yeni eserlerin köylere kazandırılması noktasında çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi tarafından köylerde düğün, cenaze ve her türlü etkinlikte bir arada olmayı sağlayan köy konakları yenilenerek vatandaşları hizmetine sunuluyor.

Bir taraftan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün çalışmalarıyla tarihi niteliğe sahip konakların restorasyonu yapılırken, diğer taraftan da Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce, arazi durumu uygun olup ihtilaf durumu olmayan, ihtiyaç duyulan köylerde tarihi konakların yapı üslubuna benzetilerek yeni köy konakları yapılıyor.

Bu kapsamda, Ulaş ilçesi Acıyurt köyü Mihralibey Konağı'nda mutfak ve teşhir tanzim işi planlanmakta ve çalışmalar sürmekte.

Doğanşar ilçesi Çatpınar Köy Konağı'nda betonarme şeklinde planlanmış ve inşaat çalışmalarıyla çevre düzenlemeleri tamamlandı.

Koyulhisar ilçesi Aydınlar Köy Konağı'nda da tek katlı betonarme yapı şeklinde planlandı ve kaba inşaatı tamamlandı. Gürün ilçesine ise iki kattan oluşan Suçatı Gençlik Evi kazandırıldı.

İl Özel İdaresi geçmişin zengin kültür birikimini günümüze taşıyan eski yapıları korumaya ve bununla beraber eski yapılara benzer nitelikte yeni eserleri Sivas'a kazandırmaya devam edecek. Kırsalda yaşayan vatandaşlar için köy konakları buluşma noktası haline gelecek.