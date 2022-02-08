İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine kıyafet desteği

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatı ile kentte karla mücadelede aktif rol oynayan personeller ile kıyafet desteğinde bulunuldu.

Vali Çiçek'i makamında ziyaret eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, kıyafet desteğinden dolayı kendisine teşekkür etti. Ziyarette konuşan Vali Çiçek, Karlı hava koşullarında gecesini gündüzüne katarak büyük özveri ile çalışan personellere daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyaret Toy'un, Vali Çiçek'e isminin yazılı olduğu iş montu hediye etmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel