İl Özel İdaresi ile ASKF arasında protokol imzalandı

Elazığ İl Özel İdaresi ile Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) arasında spor malzemesi protokolü imzalandı.

Ağustos ayında başlayacak olan spor sezonu öncesinde kulüplerin spor malzemesini ihtiyacını karşılamak için Elazığ İl Özel İdaresi ile Elazığ A SKF arasında, protokol imzalandı. İmza törenine, ASKF Başkanı Mustafa Gür ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu katıldı.

İmzalanan protokol hakkında değerlendirmede bulunun ASKF Başkanı Mustafa Gür; "ASKF bünyesinde ilimiz gençliğine hizmet eden, şehrimizin ve ülkemizin geleceği olan gençliğimize kısıtlı imkanlarıyla hizmet eden bu kulüplerimizin malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi için İl Özel İdaresi ile protokol imzalamış bulunmaktayız. Elazığ genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin ihtiyacı olan spor malzemelerinin yapılacak proje ile temin edilerek sezon öncesi kulüplere zamanında dağıtılması ilimiz ve ülkemiz sporuna yeni bir ivme kazandıracaktır" dedi.

Amatör spor kulüplerine uzun yıllardır malzeme temin ettiklerini aktaran İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ise, "Yapılan protokol ile yeni sezon öncesi yeniden kulüplere destek olmak adına ASKF ile ortak proje yapacağız. Tüm spor dallarındaki amatör kulüplere ayrım yapmadan katkı sunuyoruz. Temel amacımız Elazığ amatör sporunun bir adım daha ileri taşımaktır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA