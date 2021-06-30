İl Özel İdaresi hasat mevsimi nedeniyle stabilize yollarda çalışma yaptı
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İl Özel İdaresi hasat mevsimi nedeniyle stabilize yollarda çalışma yaptı

İl Özel İdaresi hasat mevsimi nedeniyle stabilize yollarda çalışma yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir İl Özel İdaresi, hasat mevsimi öncesinde çiftçiye rahatlık sunmak amacıyla stabilize yollarda çalışma yaptı.

Kırşehir İl Özel İdaresi, hasat mevsimi öncesinde çiftçiye rahatlık sunmak amacıyla stabilize yollarda çalışma yaptı.

İl Özel İdaresince merkez ve ilçelere bağlı tüm köylerde 6 greyder ile hasat mevsimi öncesi arazi yollarının tesviyesi ve düzenlenme işi gerçekleştirildi. Mayıs ayı itibari ile başlatılan arazi yolları açma çalışmaları Haziran ayı itibariyle tamamlandı. Özel İdaresi ekiplerince ulaşımda sıkıntı yaşanmaması ve tarladaki ürünlerini daha rahat hasat etmelerine yardımcı olmak için arazi yollarının açılması gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, çiftçinin her koşulda rahatlamasını sağlamayı amaç edindiklerini söyledi. Yılmaz, açıklamasında; "Tarım şehri olan Kırşehir'de, hasat mevsimi yaklaştı. Bu mevsimde çiftçilerimiz ürünlerini daha rahat koşullarda hasat etmelerine yardımcı olmak için merkez ve ilçelerimizde özel idaremiz iş makinesi ekipmanımızla arazi yollarının açılmasını belli bir plan ve program halinde gerçekleştirdik. Bereketli bir hasat yılı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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