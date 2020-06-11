İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nalbant'tan Rektör Beydemir'e ziyaret Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Halis Nalbant, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Halis Nalbant, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Genel Sekreter Nalbant, Rektör Beydemir'e İl Özel İdaresinin anı tabağı ile Bilecik tanıtım kitabını hediye etti. Nazik ziyaretleri nedeniyle Halis Nalbant'a teşekkür eden Rektör Beydemir, kendilerine üniversitenin anı tabağını hediye etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA