İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya, Personelle Buluştu

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaya, Sivas'ı her alanda geleceğe taşıyacak projelerin hayata geçirilmesinde, kentin gelişip kalkınmasında emeği olan personele teşekkür etti.

Sivas'ın geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu ve yerleşim birimi sayısının fazla olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz birbirinden değerli personelleriyle hep birlikte büyük bir gayret sarf ederek Sivas'a hizmet etmeye çalışıyor. Diğer illerle Sivas'ı kıyasladığımızda ortaya koyduğumuz hizmetten dolayı çok mutluyum. Yol olsun, kırsal alt yapı olsun, birçok alanda nitelikli çalışmaları yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bunun bir ekip işi olduğu ortada. Ekibiniz sağlam olursa sizden yük alır."

Toplantıya, Genel Sekreter Yardımcıları Mevlüt Soysal ile Alpaslan Ceyhan, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner ve personeller katıldı.