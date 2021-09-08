İl Özel İdaresi çalışanlara promosyon müjdesi
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İl Özel İdaresi çalışanlara promosyon müjdesi

İl Özel İdaresi çalışanlara promosyon müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük İl Özel İdaresi ile Akbank arasında çalışanlar için 'Maaş Ödeme Protokolü' imzalandı.

Karabük İl Özel İdaresi ile Akbank arasında çalışanlar için 'Maaş Ödeme Protokolü' imzalandı.

İl Özel İdaresinde görev yapan memur, sözleşmeli personel, işçi çalışanları olmak üzere toplam 326 personelin faydalanacağı banka promosyonu sözleşmesi imzalandı. 3 yıllığına yapılan anlaşma Genel Sekreter Mehmet Uzun ve banka yetkilisi tarafından imzalandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uzun, "Sözleşmenin İl Özel İdaremizde görev yapan tüm personellerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Banka yetkililerine kurumumuza belirlemiş oldukları banka promosyonu katkısı için şahsım ve personellerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Uzun, İl Özel İdaresindeki çalışanlara imkanlar oranında bütçelerine katkıda bulunmak, çalışma şevkini, performansını arttırmak ve vatandaşa daha iyi hizmet verebilmelerini sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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