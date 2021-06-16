İl Özel İdaresi Basın Bülteni ( 0,5 Mw Gücünde Güneş Enerjisi (Ges) Santrali Kuruyor ) 16.06.2021

Kamusal hizmetlerde verimlilik ve kalitenin arttırılması, enerjiyi etkin ve verimli kullanarak yerelde kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yerel yönetimlerin enerji verimliliğine ilişkin fırsatlarının belirlenmesi ve önlemlerin uygulanmasını doğrudan ve dolaylı olarak desteklemek suretiyle...

Kamusal hizmetlerde verimlilik ve kalitenin arttırılması, enerjiyi etkin ve verimli kullanarak yerelde kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yerel yönetimlerin enerji verimliliğine ilişkin fırsatlarının belirlenmesi ve önlemlerin uygulanmasını doğrudan ve dolaylı olarak desteklemek suretiyle mevcut kaynak kullanımında verimliliği önceleyerek sürdürülebilir büyüme ve verimlilik artışını temin etmek için kaynak tasarrufunu ve yeni güç kaynaklarını artırmayı hedefleyen "2020 yılı Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı" kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazanan Karaman İl Özel İdaresi, TR52/20/KAYNAK-01/0001 sözleşme numarası ile mülkiyeti kendisine ait sahada "Karaman İli Merkez İlçesi Kocadüz Mevkii 0, 5 MW Güneş Enerjisi Santrali Kurulması Projesi"ni uygulamaya başlamıştır.

Karaman İl Özel İdaresi, 0, 5 MW Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurarak birincil enerji tüketimini azaltmak ve yeni kaynak üretimini arttırarak Ulusal Yenilenebilir Enerji Kaynakları potansiyeline katkı yapmayı hedeflemektedir. Proje, İl Özel İdaresinin mevcut ulusal enerji ağından aldığı elektrik enerjisinin yerine yenilenebilir enerji kaynağını devreye almak suretiyle İl Genel Meclisi Binası, Piri Reis Kültür Merkezi, İdarenin İçme suyu pompajı, Dağ Konağı Güvenlik Birimi ve Manazan Mağarasından müteşekkil 5 abonelik hizmet alanın enerjisini karşılayacaktır. Hizmet alanlarının ortalama yıllık tüketimi 165. 000 kW olup mahsup fazlası 635. 000 kW enerji enterkonnekte sisteme verilerek program amacına katkı yapılmak suretiyle yeni enerji kaynağı oluşturulmuş olacaktır. Projenin uygulanmasında 0, 5 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santralinin kurulması için ihale aşamasına gelinmiş olup yakın zamanda ihalesi yapılarak santralin kurulması sağlanacaktır. Karaman İl Özel İdaresi 2015 yılında 0, 5 MW gücünde Güneş Enerjisi santrali kurmuş olup, bu proje ile de toplam güneş enerjisi santral (GES) kapasitesini 1MW gücüne çıkarmış olacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre