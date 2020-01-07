İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

07.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:14

Tokat İl Özel İdaresine ait bakım atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Turhal Yolu'nda bulunan İl Özel İdaresi yerleşkesine ait bakım atölyesinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının yerleşke içindeki yakıt tanklarına ve diğer kısımlara sıçramaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran yangın, müdahale sonucu söndürüldü.

Çatıda hasara neden olan yangına, bacadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA