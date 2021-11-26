İl Özel İdaresi 2022 Yılı Yatırım Bütçesi 240 Milyon Lira Olarak Belirlendi

SİVAS (Habermetre) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının son birleşimine katıldı. 20 gün boyunca birçok gündem maddesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi toplantılarında, İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırım bütçesi 240 Milyon TL olarak belirlendi.

Sivas İl Genel Meclisi, kasım ayı toplantılarını tamamladı. Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında toplanan İl Genel Meclisinde, İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırım bütçesi oy birliği ile 240 Milyon TL olarak onaylandı.

Özverili Çalışmalarınız İçin Teşekkür Ediyorum

Meclis üyelerine hitap eden Vali Salih Ayhan, yoğun bir çalışma maratonundan geçtiklerini belirterek, "Özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyor, 2022 yılı yatırım bütçemizin ülkemize ve Sivas'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe, planlama, öngörebilme ve hesap verebilmenin en önemli aşamalarından biridir. Sivas'ımızın kalkınmasını vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin artırılmasını temel gaye olarak benimseyen tüm meclis üyelerimizin oy ve hedef birliği içerisinde bütçe görüşmeleri tamamlandı. Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin arttığı, küresel güç dengelerinin yeniden şekillenmeye başladığı bir dönemde, ülkemizin sahip olduğu tüm kaynakları ortak bir anlayış çerçevesinde hedeflere yöneltebilmek ancak iyi bir bütçe planlaması ile mümkün. Ancak bu surette, riskleri ve tehditleri karşılayabilen, fırsatları ise milletimizin kazancına dönüştüren, refahı ve adil bölüşümü her şeyin üzerinde tutan bir yönetim anlayışını hakim kılabiliriz. " dedi.

Biz, Hayallerimizi Bu Bütçenin İçerisine Hapsetmiyoruz

Sivas İl Özel İdaresi gibi kapasitesi üst düzey olan, potansiyeli yüksek tecrübeli bir idarenin en büyük hedefinin yol, kanalizasyon veya köprü yapmak olmadığını belirten Vali Ayhan, "İl Özel İdaremiz Sivas'ın her sektörde lokomotif gücü ve vizyon belirleyen kurumudur. Gerek geçmişte gerekse bugün İl Özel İdaremizin Sivas'a kazandırdığı değerlere baktığımızda hemen her alanda var olduğunu, şehrin tamamında değişim ve dönüşümün asli unsuru olduğunu net bir biçimde görebiliriz" dedi.

2022 Yılı için bütçenin 240 Milyon TL olduğunu hatırlatan Vali Salih Ayhan, "Biz, hayallerimizi bu bütçenin içine hapsetmiyoruz. İl Özel İdaresinin tüm çalışanlarıyla birlikte Sivas'taki her bir vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve bu hayalleri önce hedeflere sonra da gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Güç birliğiyle beraber Sivas'ı çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bu nedenle ek kaynaklar oluşturabilmek adına projeler geliştiriyor ve tüm destek mekanizmalarından hibe kaynaklar alıyoruz. Bakanlık kaynakları, DAP, ORAN ve AB kaynaklarını etkin bir biçimde kullanarak ilimize katma değer oluşturacak yatırımlar inşa ediyoruz. Yatırım bütçemiz bugün 240 Milyon TL olarak görülse de hepimiz göreceğiz ki yılsonunda yaklaşık 1 Milyar TL gerçekleşmiş bütçemiz olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde her yıl yeni bir heyecan ve yeni bir güçle, ortak aklı hakim kılan bir anlayışla şehrin tüm dinamikleri ile 2023 hedeflerine doğru süratle ilerlemeye devam ediyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyan en önemli kurumlarımızın başında da İl Özel İdaremiz gelmektedir. " dedi.

Vali Ayhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sivas'ın geleceği için mesai yapan, geniş coğrafyamızın her bucağına hizmet gitmesi için canla başla çalışan İl Özel İdaremize, İl Genel Meclis Başkanımıza ve siz değerli meclis üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Bütçemizin her bir kalemini Sivaslılara hizmet etmek için kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hadis-i Şerif'te belirtildiği gibi en hayırlı sermayenin çalışmak olduğu idrakiyle hep birlikte Sivas'ımız ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. 2022 yılı bütçemizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. "

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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