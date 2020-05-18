İl Özel İdare 2020 yılı asfalt çalışmaları başladı Bilecik İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılı asfalt çalışmaları başladı.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılı asfalt çalışmaları başladı.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılı asfalt çalışmaları takvimini açıklarken, ilk çalışmalar kent merkezine bağlı Kızıldamlar Köyü yolu ile başladı. Geçtiğimiz çalışma döneminde genişletme ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan Kızıldamlar Köyü yolunda 5 kilometrelik yolun plentmiks temel serimi devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA