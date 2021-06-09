İl Ormanı Tabiat Parkı yenilendi
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İl Ormanı Tabiat Parkı yenilendi

İl Ormanı Tabiat Parkı yenilendi
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

İl Ormanı Tabiat Parkı, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla yeni bir görünüme kavuştu.

İl Ormanı Tabiat Parkı, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla yeni bir görünüme kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamada, içinde yeşilin her tonunu barındıran, eğlencenin ve doğal yaşamın merkezi olan parkın, önemli dokunuşlarla şehir turizminin gözdesi olacağı belirtildi.

Park içinde bulunan piknik alanları ve sosyal tesislerin yenilendiği, ağaçlar budandığı, peyzaj düzenlemeleri yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Macera parkuru ile bungalov evlerinin bulunduğu alanlarda yenileme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca parkta yapılan yol düzenlemesiyle araç kapasitesi 300'den 600'e çıkarıldı. Genel restorasyonla parkın çehresi değişti. Yaz sezonunda daha fazla insanın misafir edileceği parkın, doğaseverlerin uğrak mekanı olması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, parkta vatandaşların yakında göl manzaralı mekanlarda çaylarını yudumlayabileceklerini belirterek, "Yaptığımız dokunuşlarla İl Ormanı Tabiat Parkı'nın çehresini değiştirdik. Şehrin göz bebeği, tabiatın kalbi olan bu alanı tüm Sakaryalılar kullanabilsin diye gayretle çalışıyoruz. Alanda bulunan 2 sosyal tesisi yeniledik. Doğal bir cennet olan şehrimizi, vatandaşlarımıza en güzel şekilde sunmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yüce, piknik alanı ve sosyal tesisin doğal yapıya zarar verilmeden yenilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde doğanın, tabiatın önemini de bir kez daha anlamış olduk. Yaptığımız ince dokunuşlarla Sakarya'nın turizmine önemli bir katkıda bulunuyoruz. Mesire alanında bulunan ve misafirlerin konaklayabileceği bungalov evlerin tadilat çalışmaları bitmek üzere. Aynı zamanda çevre düzenlemesi, alan içerisinde bulunan sosyal tesislerin yenilenmesi çalışmaları da son buluyor. Bölgenin görünümüne yakışır bir şekilde boyanan mangal yapma alanlarını da yeniledik. Çalışmalarımızı doğaya zarar vermeden ve doğal yapıyı bozmadan yürütüyoruz. Bu park Sapanca Gölü'nün maviliğini ve yeşilin her tonunu bizlere sunuyor."

İl Ormanı Tabiat Parkı yenilendi
İl Ormanı Tabiat Parkı yenilendi
İl Ormanı Tabiat Parkı yenilendi
İl Ormanı Tabiat Parkı yenilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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