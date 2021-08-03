İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün "2021-Kpss A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı" ile İlgili Basın Duyurusu
T. C.ADANA VALİLİĞİİl Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüİL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN "2021-KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI" İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU07. 08. 2021 Cumartesi günü ve 08. 08.
T. C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN "2021-KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI" İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU
07. 08. 2021 Cumartesi günü ve 08. 08. 2021 Pazar günü ve yapılacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğümüz 07. 08. 2021 Cumartesi günü 07: 00-14: 30 saatleri ile 08. 08. 2021 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
Kaynak: Habermetre