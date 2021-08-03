İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün "2021-Kpss A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı" ile İlgili Basın Duyurusu

T. C.ADANA VALİLİĞİİl Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüİL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN "2021-KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI" İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU07. 08. 2021 Cumartesi günü ve 08. 08.