İL NÜFUS ve VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

11 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan e-YDS 2021/14 İngilizce Sınavı ile 12 Aralık 2021 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (2021-İSG/2) Sınavlarına katılacak adaylardan;

Nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 11. 00-13. 30 saatleri arasında, Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğü 12 Aralık 2021 Pazar günü 07. 00-10. 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

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