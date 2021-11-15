İL NÜFUS ve VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (2021-ALES/3) katılacak adaylardan;

Nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Bornova ve Buca İlçe Nüfus Müdürlükleri 21 Kasım 2021 Pazar günü 07. 00-10. 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

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