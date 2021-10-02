İl Müftüsünden Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İPEK, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Müftü İsmail İPEK'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müftü İsmail İPEK ise bölgenin önemli bir eğitim kurumu olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin gelişimini yakından takip ettiğini belirterek, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e teşekkür etti.

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