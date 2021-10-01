İl Müftüsünden Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl Müftüsünden Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
İl Müftüsünden Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İPEK, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İPEK, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Müftü İsmail İPEK'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müftü İsmail İPEK ise bölgenin önemli bir eğitim kurumu olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin gelişimini yakından takip ettiğini belirterek, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Tunç Soyer
Magazin Kubilay Aka Gülşen
Spor Abdullah Avcı Faik Öztrak Mustafa Şentop Mario Balotelli
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Hava Durumu Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İl Müftüsünden Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 00:16:56. #1.12#