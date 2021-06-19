İl Müftüsü Topçu'dan kurban bağışı
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İl Müftüsü Topçu'dan kurban bağışı

İl Müftüsü Topçu'dan kurban bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde; "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen 2021 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu kurban bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde; "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen 2021 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu kurban bağışında bulundu.

Ağrı'da TDV'ye bu yılki ilk kurban bağışını yapan İl Müftüsü Tandoğan Topçu; "Türkiye Diyanet Vakfı; yapılan bağışları dil, din, ırk, mezhep, meşrep gibi sınıflandırma yapmayarak ihtiyaç duyulan her yere mesafe tanımaksızın ulaştırmaktadır. Vakfımızın en büyük organizasyonlarından olan vekaletle kurban bağışı kampanyası en titiz yürütülen ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren çok önemli bir yardım hareketidir. Yaklaşık 30 yıldır bu hizmeti sürdüren Vakfımız yapılan tüm kurban bağışlarını büyük hassasiyetle İslami usullere uygun şekilde keserek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan savaş ve afet bölgelerine, mülteci kamplarına, kıtlık ve yoksullukla mücadele eden ülkelere kadar muhtacın olduğu her yere ulaştırılmaktadır. Bizlerde böylesine güzel organizasyonlarda gerek maddi veya manevi olarak aktif rol alarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin mutluluk ve sevinçlerine ortak olmalı bayram sevinçlerine katkı sunmalıyız. Bunun için kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş diyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşlara Türkiye Diyanet Vakfına bağış yapmaları konusunda davette bulunan Topçu, "Vekalet yoluyla kurban kesim kampanyasına katılmak isteyen hayırseverler yurt içinde bin 125 lira, yurt dışında ise 925 lira bedelinde olan kurban bağışını TDV şubelerinden, bagis.tdv.orginternet adresinden, 'TDV Bağış' uygulaması üzerinden, il ve ilçe müftülüklerinden ve şehrin belli yerlerine kurulacak olan stantlardan gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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