İl Müftüsü Sayın Güven'den Yeşilhisar'a ziyaret

İl Müftüsü Sayın Güven, ilk olarak Yeşilhisar İlçe Müftüsü Said Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret ederek Yeşilhisar İlçesinde yürütülmekte olan Din Hizmetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonrası İl Müftüsü Sayın Güven, Yeşilhisar İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii inşaatını ve bir hayırsever tarafından yaptırılan cami inşaatını gezerek inşaatlar hakkında Yeşilhisar İlçe Müftüsü Said Çavuşoğlu ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Bültenler