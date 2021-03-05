İl Müftüsü Hazırlar'dan Başkan Sarı'ya ziyaret

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve Nizip İlçe Müftüsü Musa Çiftçi, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ilçede yapımı devam eden dini tesis projeleri hakkında bilgi veren İl Müftüsü Hazırlar, İlçe Müftülüğü ve camilere destek sağlayan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Ziyaretlerinden dolayı İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve İlçe Müftüsü Musa Çiftçi'ye teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise "Nizip Belediyesi olarak ilçedeki tüm kamu kurumlarıyla olduğu İlçe Müftülüğümüzle de koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada amacımız her alanda ilçemize hizmet etmek." dedi.

Ziyaret, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın Belediye Başkanı Sarı'ya Kur'an Yolu adlı kitabı takdimiyle son buldu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu